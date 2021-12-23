Против сообщивших о психическом расстройстве сына Плющенко завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о клевете против рассказавших о психическом расстройстве сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская, вместе с адвокатом Александром Добровинским решили наказать редакторов издания StarHit, которые опубликовали заметку о том, что их сын якобы болен синдромом Аспергера. Было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении неустановленных лиц. По соответствующей статье 128.1 УК РФ виновнику может грозить до двух миллионов рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

В конце января этого года Рудковская пожаловалась, что здоровому ребенку пришлось пройти назначенную судебно-психиатрическую экспертизу. Продюсер также рассказала, что ей удалось узнать имя автора статьи о синдроме Аспергера у ее сына. Продюсер намекнула, что «у многих будет шок», когда его узнает общественность.

Материал о Гноме Гномыче появился в StarHit 3 мая 2020 года. Ссылавшиеся на экспертов журналисты утверждали, что мальчик страдает синдромом Аспергера. Родители опровергли эту информацию. Бывший главный редактор печатной версии StarHit Андрей Малахов позднее публично извинился перед семьей Плющенко, однако Рудковская все равно подала на издание в суд по делу о клевете.