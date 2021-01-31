Рудковская раскрыла детали суда из-за статьи о психическом расстройстве сына

Продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram раскрыла детали судебного процесса против издания StarHit по делу о клевете из-за статьи о психическом расстройстве ее сына Александра Плющенко, известного в сети как Гном Гномыч.

Рудковская посетовала, что здоровому ребенку пришлось пройти назначенную судебно-психиатрическую экспертизу, однако заверила, что это того стоило, поскольку ей удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении издания StarHit. «В рамках уголовного дела наш ребенок прошел все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына», — написала продюсер.

Кроме того, Рудковская сообщила, что благодаря следствию ей удалось узнать имя автора статьи о синдроме Аспергера у ее сына и намекнула, что «у многих будет шок», когда его узнает общественность.

Продюсер заявила о намерении добиться открытого судебного процесса, а вместе с адвокатом Александром Добровинским и его командой бороться за принятие закона о запрете любых публикаций о несовершеннолетних детях в интернете без разрешения их родителей или опекунов.

О том, что сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко назначена судебно-психиатрическая экспертиза, стало известно 22 января. По словам адвоката пострадавшей стороны Анны Бутыриной, продюсер «готова на очередные мучения», чтобы помочь расследованию.

Материал об Александре Плющенко появился в издании StarHit 3 мая 2020 года. В статье утверждалось, что у мальчика синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал «НеМалахов». Рудковская и Плющенко назвали материал ложным. Продюсер заявила, что из-за статьи ребенок получил психотравму.