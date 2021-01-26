Судебно-психиатрическую экспертизу сына Плющенко связали с уголовным делом

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру, известному в сети как Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках уголовного дела о клевете. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Плющенко.

Юрист пояснил, что 23 января следователи допросили Яну Рудковскую. Она рассказала «о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи» о якобы синдроме Аспергера.

Экспертиза состоится в пятницу, 29 января, на следующей неделе пройдут очные ставки, уточнил Добровинский.

О том, что сыну Рудковской и Плющенко назначена судебно-психиатрическая экспертиза, стало известно 22 января. По словам адвоката пострадавшей стороны Анны Бутыриной, продюсер «готова на очередные мучения», чтобы помочь расследованию.

Материал об Александре Плющенко появился в издании StarHit 3 мая. В статье утверждалось, что у мальчика синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал «НеМалахов». Рудковская и Плющенко назвали материал ложным. Продюсер заявила, что из-за статьи ребенок получил психотравму.