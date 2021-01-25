Россиянин решил присвоить имя Гном Гномыча своему бренду и возмутил Рудковскую

Российского продюсера Яну Рудковскую возмутила заявка пензенского бизнесмена на регистрацию бренда, название которого совпадает с прозвищем ее сына. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает издание «Ридус».

11 января бизнесмен из Нижнеломовского района Шухрат Рахимов обратился в Роспатент, желая открыть собственную марку модной одежды. Своей организации россиянин решил присвоить имя «Гном-Гномыч».

Известно, что Рахимов уже имеет компанию по производству спортивных и вязаных детских товаров.

По информации издания, Рудковская, чей сын Александр Плющенко прославился в соцсетях под никнеймом Гном Гномыч, негативно отреагировала на действия предпринимателя. Она посчитала, что таким образом он планирует заработать на имени ребенка.

«Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Он у нас принят», — прокомментировала знаменитость и добавила, что «шансов у товарища из Пензы очень мало».

В октябре 2020 года Яна Рудковская показала дорогостоящую детскую коляску и подверглась критике в соцсетях. На кадрах знаменитость стоит во дворе собственного дома вместе с сыном Александром, известным в соцсетях как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением, который лежит в коляске от модного дома Dior.