Скромная одежда няни на фоне люксового наряда сына Рудковской огорчила фанатов

@ rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась видео с няней своего старшего сына Александра, известного в соцсетях как Гном Гномыч, и огорчила подписчиков. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На кадрах Александр с подругой, а также его няня Прасковья демонстрируют знаменитую сценку из мультфильма про Винни-Пуха, где он встречается с Кроликом, под оригинальную озвучку. При этом дети появились в кадре в одежде и аксессуарах люксовых брендов Dior, Burberry и Louis Vuitton, тогда как женщина была одета в домашнее серое платье с узором.

Ролик набрал больше 450 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили актерскую игру детей, однако принялись осуждать Рудковскую за скромную на фоне дорогих образов детей одежду их няни. «А няню Гном Гномыча нельзя было одеть поприличнее? Или так сойдет?», «Тоже об этом подумала, такой контраст с детьми», «Оденьте няню в Dior и Chanel», «Можно было бы Прасковью тоже нарядить», — возмущались они в комментариях.

В октябре Яна Рудковская показала дорогостоящую коляску и подверглась критике. На кадрах знаменитость стоит во дворе собственного дома вместе с сыном Александром, известным в соцсетях как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением, который лежит в коляске модного дома Dior.