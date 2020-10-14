Семилетний сын Плющенко покичился в сети дорогой одеждой и был поднят на смех

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный в соцсетях как Гном Гномыч, покичился дорогостоящим нарядом, в результате чего его подняли на смех в сети. Соответствующий ролик появился на его странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах семилетний Саша танцует в одежде люксовых брендов под песню исполнителя VAVAN, где звучат следующие слова: «Fendi, Fendi, Gucci, Gucci, все на стиле, а я лучший». На Гном Гномыче — белая футболка с рисунком в виде лобстера марки Fendi за девять тысяч рублей, светлые шорты Gucci, а также кеды модного дома Dior.

Пользователи сети принялись критиковать внешний вид ребенка и его поведение. «Маленький выпендрежник. Ну, есть в кого», «Мамина грация», «Зачем этой показухе ребенка учить? Он и так крут тем, что он делает. Для кого пальцами крутит? Портите ребенка», «Свободу Гном Гномычу!» — высказывались они.

В сентябре сын Плющенко и Рудковской показал наряд Dior за десятки тысяч рублей. Он попозировал вместе с маленькой моделью Виолой Антоновой. На нем были голубой костюм упомянутого модного дома, который состоит из хлопковых брюк и свитшота. Стоимость наряда начинается от 560 фунтов стерлингов (56 тысяч рублей).