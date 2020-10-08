Рудковская ответила на шутку Урганта о коляске за полмиллиона рублей

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Российский продюсер Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о роскошной коляске для новорожденного ребенка за полмиллиона рублей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Так, в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, телеведущий поздравил продюсера и ее мужа Евгения Плющенко с рождением сына, упомянув при этом коляску люксового бренда Dior стоимостью 7,3 тысячи долларов (569 тысяч рублей) для ребенка. «Это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое», — отметил Ургант.

В свою очередь, Рудковская разместила в соцсетях ролик с этим фрагментом и дала свой комментарий. «Ваня, обожаю!!! Приятно, что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю, но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли, Ваня, не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю», — высказалась она.

Ранее в октябре Яна Рудковская показала дорогостоящую коляску и подверглась критике. На кадрах знаменитость стоит во дворе собственного дома вместе с сыном Александром, известным в соцсетях как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением, который лежит в коляске модного дома Dior.