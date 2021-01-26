Рудковская помирилась с Малаховым после статьи о психическом расстройстве сына

Продюсер Яна Рудковская помирилась с телеведущим Андреем Малаховым после публикации журнала StarHit, в которой утверждалось, что ее сын Александр Плющенко страдает психическим расстройством. Они уладили конфликт на юбилее певицы Ольги Бузовой в понедельник, 25 января, сообщает портал Super.

Журналист Алена Жигалова распространила кадры с мероприятия, на котором Рудковская и Малахов вместе сидят. «У нас полная любовь и гармония», — подчеркнула продюсер. Она отметила, что у нее никогда не было претензий к телеведущему.

В мае 2020-го Малахов попросил прощения у Рудковской. «Единственный, кто извинился — это Андрей Малахов, хотя он не принимал в этом всем участия», — пояснила продюсер.

Малахов напомнил, что открыл StarHit в 2007 году, однако после ухода с поста руководителя проекта в 2019 году не влияет на содержание сайта. «Я увидел от Рудковской сообщения в семь утра, позвонил и сказал: "Прости, пожалуйста, извини", — не хотел никаких разборок. Но я не могу влиять на политику онлайн-ресурса StarHit. Поэтому я извинился, сказал, что сожалею о том, что это появилось на сайте. Мы в семье больше не произносим фамилию Яны», — сказал телеведущий.

Малахов — бывший главный редактор печатной версии StarHit, которую издает его жена Наталья Шкулева. В настоящее время редакцией руководит Анастасия Ананьина.

Материал об Александре Плющенко появился в издании StarHit 3 мая. В статье утверждалось, что у мальчика синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал «НеМалахов». Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко назвали материал ложным. Продюсер заявила, что из-за статьи ребенок получил психотравму. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы доказать негативные последствия публикации.