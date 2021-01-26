Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой

Продюсер Яна Рудковская устроила скандал на вечеринке по случаю юбилея телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

Рудковскую возмутили слова одной из подруг именинницы о неискренности отечественного шоу-бизнеса. После этого продюсер взяла микрофон и заявила, что «дожила до такого возраста», когда может позволить говорить себе только правду.

«За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите», — отчитала Рудковская двух девушек на сцене. Она отметила, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой.

После этого, по данным издания, продюсер покинула торжество.

Ранее Рудковскую возмутила заявка пензенского бизнесмена на регистрацию бренда, название которого совпадает с прозвищем ее сына. Бизнесмен из Нижнеломовского района Шухрат Рахимов обратился в Роспатент, желая открыть собственную марку модной одежды. Своей организации россиянин решил присвоить имя «Гном-Гномыч». Продюсер посчитала, что таким образом он планирует заработать на имени ребенка. «Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Он у нас принят», — прокомментировала знаменитость.