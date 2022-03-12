Украинские войска обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов в ДНР

Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле дома-интерната для пожилых людей со стороны ВСУ

Мэр города Горловка Иван Приходько сообщил об обстреле украинской армией дома-интерната для пожилых людей и инвалидов Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

Дом-интернат расположен в поселке Кондратьевский по улице Санаторная, 5, следует из сообщения. В ходе обстрела здание получило серьезные осколочные повреждения.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла Горловку ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Приходько обнародовал данные МЧС ДНР. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел Горловки ракетой, выпущенной из ТРК "Точка-У"», — подчеркнул он. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой».