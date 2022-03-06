Украинская армия обстреляла Горловку ракетой «Точка-У»

Украинская армия обстреляла Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса «Точка-У», заявил мэр города Иван Приходько, пишет РИА Новости.

Приходько обнародовал данные МЧС ДНР. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел Горловки ракетой, выпущенной из ТРК "Точка-У"», — подчеркнул он. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

1 марта в Горловке в ходе обстрелов ВСУ были ранены мирные жители. Обстрелы со стороны ВСУ продолжались с 07:00. За это время ранения разной степени тяжести получили 16 мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой».