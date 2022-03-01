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В Горловке в ходе обстрелов ВСУ были ранены мирные жители

Мэр Горловки сообщил о ранении 16 мирных жителей в ходе обстрелов со стороны ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут обстрелы Горловки с утра 1 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он заявил, что обстрелы со стороны ВСУ продолжаются с 7 утра, и отметил, что за это время ранения разной степени тяжести получили 16 мирных жителей.

Приходько добавил, что на данный момент в городе зафиксировано более 35 разрушений жилых домов и социальных учреждений. «Работа по фиксации последствий обстрелов продолжается», — заключил он.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили об обстреле украинскими националистами мирных жителей, выезжавших из города Волноваха. Уточнялось, что огонь по людям был открыт, когда они покидали населенный пункт под белым флагом.

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Алевтина Запольская
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