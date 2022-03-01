В ДНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими националистами

Украинские националисты обстреляли мирных жителей, покидавших город Волноваха. Об этом в Telegram сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Сообщается, что огонь по людям был открыт в 10:10 утра, когда они покидали город под белым флагом. Подробности произошедшего пока уточняются.

Ранее стало известно, что военные ДНР открыли открыли два гуманитарных коридора для жителей Мариуполя, желающих эвакуироваться. Мирное население может уехать из города как в сторону Запорожской области, так и России.

28 февраля ДНР отбила у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще девять населенных пунктов в Донбассе, увеличив их общее число до 27.