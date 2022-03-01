Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими националистами

Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле жителей Волновахи украинскими националистами

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинские националисты обстреляли мирных жителей, покидавших город Волноваха. Об этом в Telegram сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Сообщается, что огонь по людям был открыт в 10:10 утра, когда они покидали город под белым флагом. Подробности произошедшего пока уточняются.

Ранее стало известно, что военные ДНР открыли открыли два гуманитарных коридора для жителей Мариуполя, желающих эвакуироваться. Мирное население может уехать из города как в сторону Запорожской области, так и России.

28 февраля ДНР отбила у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще девять населенных пунктов в Донбассе, увеличив их общее число до 27.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших в ходе спецоперации на Украине чеченцах
Иран обвинил США в кризисе на Украине
Раскрыт способ наладить сон и вернуть аппетит при повышенной тревожности
Франция пообещала России экономическую войну
Снижение цен на жилье в России опровергли
ЕС предсказали способность выжить без российского газа следующей зимой
В ДНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими националистами
Президент Казахстана предложил поднять вопрос доверия к членам правительства
Таиланд снова смягчил правила въезда для россиян
Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор опального отца Сергия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.