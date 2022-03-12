Специалист по уходу за кожей Иснард отметила, что обжигающе горячая вода травмирует сосуды

Специалист по уходу за кожей предупредила об опасности горячего душа для кожи лица. Ее слова приводит Daily Mirror.

Амадин Иснард отметила, что многие люди любят умывать лицо не отдельно, а во время принятия душа. В целом, как отмечает специалист, в этом нет ничего страшного, но только при условии, что вода не обжигающе горячая. Иснард объяснила, что слишком высокая температура воды ослабляет и травмирует кровеносные сосуды кожи. Под воздействием горячей воды кожа также становится более сухой.

В качестве альтернативы специалист посоветовала умываться теплой или прохладной водой.

Ранее сообщалось, что дерматологи рассказали о способах обработать укусы насекомых и избавиться от зуда. Поверхность на теле после укуса комара или других насекомых, например, мошек и клопов, необходимо промыть с мылом под теплой водой.