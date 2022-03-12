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Специалист по уходу за кожей предупредила об опасности горячего душа

Специалист по уходу за кожей Иснард отметила, что обжигающе горячая вода травмирует сосуды

Фото: Shutterstock

Специалист по уходу за кожей предупредила об опасности горячего душа для кожи лица. Ее слова приводит Daily Mirror.

Амадин Иснард отметила, что многие люди любят умывать лицо не отдельно, а во время принятия душа. В целом, как отмечает специалист, в этом нет ничего страшного, но только при условии, что вода не обжигающе горячая. Иснард объяснила, что слишком высокая температура воды ослабляет и травмирует кровеносные сосуды кожи. Под воздействием горячей воды кожа также становится более сухой.

В качестве альтернативы специалист посоветовала умываться теплой или прохладной водой.

Ранее сообщалось, что дерматологи рассказали о способах обработать укусы насекомых и избавиться от зуда. Поверхность на теле после укуса комара или других насекомых, например, мошек и клопов, необходимо промыть с мылом под теплой водой.

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Алиса Дмитриева
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