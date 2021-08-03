Дерматологи назвали способы избавиться от зуда после укусов комаров

Дерматологи рассказали способы обработать укусы насекомых и избавиться от зуда. Об этом сообщает Huffpost.

Поверхность на теле после укуса комара или других насекомых, например, мошек и клопов, необходимо промыть с мылом под теплой водой. «Когда комар прокусывает кожу, его слюна попадает внутрь, и наш организм мгновенно реагирует на его слюну, вызывая аллергическую реакцию. Поэтому необходимо попытаться смыть остаток слюны насекомого водой», — рассказала Натали Агилар (Natalie Aguilar) медсестра-дерматолог. Также важно удалить жало, если оно осталось, а в случае с клещами аккуратно вытащить самого паразита с помощью пинцета.

По словам врачей, людям трудно удержаться от расчесывания места укуса, особенно ночью, когда все внимание концентрируется на раздражающем зуде. Однако стоит взять себя в руки и сдержаться. «Почесывание может вызвать выброс гистамина и усилить зуд», — сказал дерматолог Дилан Алстон (Dylan Alston). Чтобы избавиться от зуда, он рекомендует приложить к коже на две-три минуты холодный компресс. Например, пакет со льдом или с замороженными овощами.

Детский дерматолог Аднан Мир (Adnan Mir) предлагает использовать охлажденный гель алоэ вера или лосьон с содержанием прамокаина или ментола для облегчения зуда. Также врачи советуют выбирать кремы с гидрокортизоном и дифенгидрамином в составе.

Если нет возможности приобрести крем, можно приготовить его самостоятельно. Например, смешать пищевую соду с водой и нанести пасту на отдельные места после укусов. Если на теле много таких участков, можно принять ванну, предварительно добавив чашку соды в воду. Еще один способ — растолочь сухие овсяные хлопья и добавить в них воды, чтобы получилась густая смесь. Ее необходимо нанести на область поражения на 10 минут.

Для борьбы с зудом также можно принять антигистаминную таблетку, но дерматологи настаивают на предварительной консультации с врачом. «Антигистаминные препараты лучше не принимать дольше нескольких дней. Также стоит помнить, что некоторые из них могут вызывать сонливость и не подходят для лечения зуда», — заключил Мир.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси мужчина заразился редкой болезнью после укуса комара. Медики установили, что у мужчины вирус Джеймстаун-Каньон — редкое заболевание, распространяемое комарами, которые получают его от оленей или других диких животных.