Врач развеяла популярный миф о йоде и предупредила о его опасности

Врач Савченко заявила, что йод не предотвращает радиоактивное заражение и может навредить

Главный врач сети лабораторий «ЛабКвест» Светлана Савченко развеяла популярный у россиян миф о йоде, а также предупредила о его опасности при передозировке. Медик заявила, что данный раствор не предотвращает радиоактивное заражение в случае ядерного взрыва. Об этом сообщает «МК в Питере».

По словам Савченко, миф о том, что если где-то произойдет ядерный взрыв, то нужно срочно выпить йод, не соответствует действительности. Более того, передозировка йода может навредить, вызвав у человека серьезные побочные эффекты.

Не зная об этом, россияне стали запасаться йодом и препаратами с йодидом калия, например йодомарином. Врач отметила, что подобные лекарства и их дозировка должны назначаться врачом. «Йодид калия не предотвращает попадание радиоактивного йода в организм в целом, защищает от радиоактивного йода только щитовидную железу, но не другие органы. А также он не может обратить повреждения щитовидной железы, уже вызванные радиоактивным йодом, и никак не защищает организм от других радиоактивных веществ», — предупредила Савченко.

Наиболее распространенными побочными эффектами являются тошнота, рвота, а также боль в желудке и расстройство стула. Кроме того, могут возникать беспокойство, головная боль и аллергические реакции. По словам медика, острую передозировку препаратом можно заметить по характерным симптомам, среди которых окрашивание слизистой оболочки полости рта в коричневый цвет, бронхит, гастроэнтерит, отек голосовых связок, кровотечение из мочевыводящих путей и другие.

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