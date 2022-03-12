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Косметическая компания Kao ограничит поставки в Россию

Nikkei: японская косметическая компания Kao ограничит поставки в Россию

Фото: Yuya Shino / Reuters

Японская косметическая компания Kao объявила, что максимально ограничит поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Отмечается, что решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины. Компания продолжит поставлять на российский рынок только продукцию, необходимую для обеспечения гигиены женщин и детей.

«Мы продолжим поставки только той продукции, которая может покрыть минимальные нужды женской и детской ежедневной гигиены», — заявили в компании.

Кроме того, Kao остановит свою маркетинговую деятельность в России. Дальнейшие меры, отметили в пресс-службе, «будут предприниматься, исходя из развития ситуации».

Ранее американская компания Colgate-Palmolive объявила, что приостанавливает импорт в Россию всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены в связи с событиями на Украине. Компания ограничится лишь поставками основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены.

Марина Совина
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