Американская компания Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию

Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Как пояснили в компании, Colgate-Palmolive ограничится лишь поставками основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Кроме того, она прекратила все капиталовложения и рекламную деятельность в России.

Ранее американская компания Mars сообщила, что приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине. Будут прекращены инвестиции в Россию, импорт продукции в страну и экспорт из нее. Также приостанавливается деятельность Mars в социальных сетях и реклама в России. Американской компании принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Pedigree, Uncle Ben’s.