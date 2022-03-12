Актриса из США украинского происхождения поддержала россиян

Актриса из США украинского происхождения Мила Кунис выступила против русофобии

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис выступила против русофобии на Западе и поддержала россиян. Об этом она заявила в интервью Марии Шрайвер, опубликованном на YouTube.

«Я думаю, что мы не должны относиться к российскому народу, как к врагу. Я хочу обратить на это внимание, так как этот вопрос совсем не поднимается в нашей (западной — прим. «Ленты.ру») прессе», — сказала Кунис.

Актриса также призвала остановить хейт и негатив, который обрушился на жителей России.

В начале марта руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в РФ. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала The Walt Disney Company. К ограничениям присоединились Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

Мила Кунис родилась на Украине в городе Черновцы. Родным языком актрисы является русский. Когда ей было восемь лет, семья приняла решение об эмиграции в США, где девушка впоследствии начала свою актерскую карьеру. На данный момент в ее фильмографии насчитывается более 60 кинокартин. В 2015 году вышла замуж за известного актера Эштона Кутчера. В сентябре 2014 года у супругов родилась дочь, которую назвали Вайатт Изабель, а в декабре 2016 года на свет появился их сын Димитрий.