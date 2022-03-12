Жителей освобожденных районов ДНР отправили лечиться в Россию

Советник главы правительства ДНР Гагин: некоторых жителей отправили на лечение в Россию

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что некоторых жителей освобожденных районов республики, которые нуждаются в особом медицинском уходе, отправили на лечение в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Граждане, нуждающиеся в специфическом медицинском уходе, который могут оказать в России: есть факты их отправки туда. Там они получают медицинскую помощь», — заявил Гагин.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала охоту на желающих выехать в Россию граждан. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации (РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев. Сотрудники получили строгие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты украинцев, желающих эвакуироваться в соседнее государство.