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На Украине начали охоту на желающих эвакуироваться в Россию граждан

Минобороны РФ: СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) начала охоту на желающих выехать в Россию граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации (РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Сотрудники получили строгие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты украинцев, желающих эвакуироваться в соседнее государство. По словам Мизинцева, это произошло после того, как военные, проводящие специальную операцию, обнародовали число желающих выехать с Украины в Россию. «Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России», — подчеркнул представитель Минобороны.

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Украинцы обращаются к российским военным, которые, в свою очередь, инструктируют их о дальнейших действиях. Они советуют им немедленно уничтожить возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить людей в общении с координационным штабом и другими российскими организациями.

Ранее Мизинцев заявил, что число желающих эвакуироваться с Украины в Россию составило более 2,6 миллиона человек.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Она проводится для демилитаризации и денацификации Украины.

Марина Совина
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