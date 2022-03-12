На Украине начали охоту на желающих эвакуироваться в Россию граждан

Минобороны РФ: СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) начала охоту на желающих выехать в Россию граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации (РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Сотрудники получили строгие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты украинцев, желающих эвакуироваться в соседнее государство. По словам Мизинцева, это произошло после того, как военные, проводящие специальную операцию, обнародовали число желающих выехать с Украины в Россию. «Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России», — подчеркнул представитель Минобороны.

Украинцы обращаются к российским военным, которые, в свою очередь, инструктируют их о дальнейших действиях. Они советуют им немедленно уничтожить возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить людей в общении с координационным штабом и другими российскими организациями.

Ранее Мизинцев заявил, что число желающих эвакуироваться с Украины в Россию составило более 2,6 миллиона человек.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Она проводится для демилитаризации и денацификации Украины.

