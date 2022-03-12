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Оценены последствия отключения «Мегафона» и «Ростелекома» от LINX

Минцифры: отключение «Мегафона» и «Ростелекома» от LINX не скажется на скорости интернета

Фото: Shutterstock

Отключение российских провайдеров «Мегафон» и «Ростелеком» от лондонской точки обмена интернет-трафиком (LINX) не скажется на скорости и качестве интернет-соединения. Так последствия ограничений оценило Минцифры России, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что трафик будет перераспределен между другими узлами обмена.

О решении британской LINX отключить двух российских операторов стало известно ранее, 12 марта. В «Мегафоне» и «Ростелекоме» сообщили, что ограничения не повлияют на качество услуг, предоставляемых российским абонементам.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что сейчас некоторые российские сайты могут не открываться из-за проблем в работе центров сертификации интернет-ресурсов. В ведомстве посоветовали жителям России перейти на отечественные браузеры, например на «Яндекс.Браузер» или «Атом».

После начала специальной операции на Украине многие западные страны отреагировали на действия России жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц, а ряд зарубежных компаний и брендов прекратили свою деятельность на территории РФ.

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Виктория Кондратьева
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