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Россиянам посоветовали перейти на российские браузеры

Минцифры посоветовало россиянам установить поддерживающие российский сертификат браузеры

Фото: Pixabay

Минцифры РФ сообщило, что сейчас некоторые российские сайты могут не открываться из-за проблем в работе центров сертификации интернет-ресурсов, из-за чего жителям России посоветовали перейти на отечественные браузеры. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве посоветовали россиянам установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. «Сейчас такая функциональность есть, например у "Яндекс.Браузера" или "Атом"», — говорится в сообщении.

28 февраля международная хакерская группировка Anonymous взломала сайты информационного агентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел», Forbes.

25 февраля сайты российского телеканала RT перестали работать в результате деятельности хакеров. В этот же день на серверы «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и Рамблера произошла массированная DDoS-атака, ее зафиксировали технические специалисты Rambler&Co.

Марина Совина
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