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Хакеры взломали сайты российских изданий

Группировка Anonymous взломала сайты ТАСС, «Ъ» и «Известий»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Группировка Anonymous взломала сайты информационного агенства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел», Forbes. Сообщения об этом появляются при попытке зайти на страницы ресурсов.

Хакеры начали масштабную атаку на российские информационные ресурсы. На сайтах изданий группировка опубликовала сообщения с призывами остановить специальную военную операцию по защите Донбасса.

Позже редакция издания «Коммерсантъ» подтвердила РИА Новости информацию о том, что их сайт подвергся взлому.

Об атаке в Telegram-канале также сообщило Forbes. «Как и некоторые другие СМИ мы столкнулись с атакой на наш сайт. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взломе сайтов российского телеканала RT. В результате DDoS-атак доступ на сайты был заблокирован. Также сообщалось, что организация взяла ответственность за атаки на российские интернет провайдеры и правительственные сайты, в частности, сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

25 февраля Anonymous объявила «кибервойну» России в связи с ситуацией вокруг Украины. «Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечается в заявлении, которое хакеры сопроводили хештегами «#Anonymous #Ukraine».

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Асель Минбаева
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