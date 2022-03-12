Власти Саудовской Аравии обезглавили 81 человека, устроив крупнейшую массовую казнь

В Саудовской Аравии провели крупнейшую за десятилетия массовую казнь, во время которой обезглавили 81 человека. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Издание отмечает, что казненные были осуждены по различным преступлениям, включая убийства, принадлежность к террористическим организациям «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в России), а также за пособничество йеменским повстанцам из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Число казненных 12 марта преступников превзошло массовую казнь 1980 года. Тогда власти казнили 63 боевиков, захвативших заложников в крупнейшей мечети города Мекки в 1979 году. Отмечается, что на фоне пандемии наблюдалось сокращение числа приведенных в исполнение смертных приговоров, но полностью власти от них не отказались.

В январе 2022 года власти Саудовской Аравии отпустили принцессу Басму бинт Сауд и ее дочь Сухуд аш-Шариф из тюрьмы спустя три года заточения. Сообщалось, что принцессу задержали в 2019 году при попытке выехать в Швейцарию на лечение. Басма — младшая дочь короля Саудовской Аравии Сауда бен Абдель Азиза, сейчас она разведена, у нее пятеро детей. В последние годы Басма занималась бизнесом и участвовала в деятельности правозащитных организаций. Она в том числе настаивала на защите прав женщин.