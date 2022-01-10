Саудовскую принцессу отпустили спустя годы заточения без предъявления обвинений

Власти Саудовской Аравии отпустили принцессу Басму бинт Сауд и ее дочь Сухуд аш-Шариф из тюрьмы спустя три года заточения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявления юристов, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что их освободили 6 января, после чего Басма и Сухуд поехали домой в саудовский город Джидда. Принцесса провела годы в заточении, притом что ей так и не предъявили обвинения. Она обращалась за помилованием еще в апреле 2020 года, но тогда ей отказали.

Принцесса исчезла в марте 2019 года. Как сообщали СМИ, ее задержали при попытке выехать в Швейцарию на лечение. Басма — младшая дочь короля Саудовской Аравии Сауда бен Абдель Азиза, сейчас она разведена, у нее пятеро детей. В последние годы Басма занималась бизнесом и участвовала в деятельности правозащитных организаций. Она в том числе настаивала на защите прав женщин.