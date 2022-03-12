Роскомнадзор раскрыл число ограничений против российских СМИ и политиков

Роскомнадзор заявил, что 85 ограничений Запада действуют против СМИ и политиков из России

Роскомнадзор раскрыл число ограничений Запада против российских СМИ и политиков, общественных деятелей и организаций. Как заявили РИА Новости в ведомстве, сейчас действует более 80 ограничений.

«К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что зафиксировали 36 инцидентов в YouTube, еще 18 инцидентов выявили в Facebook, 13 — в Instagram, девять ограничений коснулись Twitter, семь — TikTok. Кроме того, РКН зафиксировал четыре иных ограничения в отношении СМИ в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, маркировки о подконтрольности государству и исключения страниц из списка рекомендаций. В Google выявили два инцидента в виде ограничения доступа к возможности скачивания приложений СМИ.

11 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к платформе на территории России. Причиной блокировки соцсети в стране стало то, что американская корпорация Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит Instagram, разрешила публикацию на площадке постов с призывами к насилию в адрес россиян. Решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры России.