Вице-премьер Голикова призвала работать на опережение ради сохранения рабочих мест

Правительство России оперативно формирует необходимые изменения в законодательстве, чтобы сохранить рабочие места на рынке труда. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

На заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда Голикова назвала способ сохранить рабочие места в России. По ее словам, следует работать на опережение.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — призвала вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с безработицей на фоне приостановки деятельности ряда зарубежных компаний является приоритетом для правительства. По его словам, иностранные инвесторы действительно уходят, поэтому профильным министерствам необходимо в ближайшее время представить ряд мер, направленных на поддержание занятости населения.