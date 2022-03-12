В Совфеде предрекли сожаление Meta о потере российского рынка

Сенатор Джабаров заявил, что владельцы Meta Platforms пожалеют о потере российского рынка

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предрек владельцам компании Meta Platforms сожаление о потере российского рынка. Он заявил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, в соцсетях компании на восемь «нормальных новостей» обязательно проскакивают две негативные в отношении России. Также Джабаров напомнил, что в России «несколько десятков миллионов» пользуются этими аккаунтами.

«А Русофобия стала политикой этой компании. И они совершенно активно этим пользуются. Апофеозом стало решение Meta о временном снятии в своих соцсетях Facebook и Instagram запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских военных», — написал сенатор.

Реакция российских пользователей на решение компании была очень показательна, отметил он. Джабаров назвал решение Генпрокуратуры направить заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией абсолютно верным и обоснованным.

Ранее Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.