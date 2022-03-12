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Силуанов назвал санкции против России нарушением рыночных принципов

Министр финансов Силуанов назвал санкции против России нарушением рыночных принципов

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов назвал введенные против России санкции нарушением рыночных принципов и подходов, которые проповедовались Западом. Об этом сообщает ТАСС.

«Это нарушение всех принципов, всех подходов, которые всегда проповедовали эти страны. Ограничения касаются всей мировой торговли. И в конечном счете вернутся эти ограничения в те страны, которые [их] вводили. Рикошетом будут бить и по тем странам, которые вводят такие ограничения», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского Центробанка «дефолтом перед Россией», который объявил Запад. По его словам, западные страны всеми способами стремятся нарушить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию.

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Алиса Дмитриева
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