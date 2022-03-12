Навка ответила на критику после внесения в санкционный список

Татьяна Навка заявила, что получает огромное количество негативных сообщений после санкций

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка ответила на критику, которая обрушилась на нее после внесения в санкционный список. Соответствующий пост бывшая спортсменка опубликовала в Instagram.

Навка рассказала, что в последнее время получает огромное количество «агонии» и «истерии» в адрес своей семьи. Она обратилась к авторам посланий, сказав, что «они ищут виноватых, там где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир». Олимпийская чемпионка заявила, что прощает их.

«Что начертано свыше, не знает никто, но вне зависимости от этих обстоятельств я очень надеюсь, что в наших силах справиться и выйти из всего этого людьми — не озлобленными, нервным и отчаявшимися, а мирными, благостными и спокойными!» — заключила Навка.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон вводит санкции против Пескова, его супруги Навки и их взрослых детей.