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США ввели санкции против супруги и детей Дмитрия Пескова

США ввели санкции против супруги и детей пресс-секретаря президента России Пескова

США вводят санкции против супруги и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

«Мы также вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы, которые возглавили усилия по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также супруги и взрослых детей Дмитрия Песковаа», — заявил он.

Марина Совина
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