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Названы остающиеся навсегда после COVID-19 заболевания

Врач Мескина рассказала, что после COVID-19 возникают диабет, фиброз, инфаркты и инсульты

Фото: Денис Гришкин / агентство «Москва»

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала заболевания, которые после перенесенного COVID-19 не поддаются лечению и остаются навсегда.

Как рассказала специалист, последние лабораторные исследования показали, что у 15 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, одним из главных последствий становится сахарный диабет первого и второго типов. При этом у двух из них возбудитель уже был в организме, а COVID-19 способствовал его раннему проявлению. У остальных же 13 процентов испытуемых диабет возник впервые.

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Также, продолжила Мескина, у многих пациентов коронавирусная инфекция вызывает пневмонию, переходящую в фиброз. В результате легочная ткань покрывается рубцами, некоторые из которых остаются навсегда. Также у некоторых больных возникает тиреоидит — воспалительное поражение щитовидной железы, которое способно быстро перейти в хроническую стадию.

Кроме того, в качестве последствий COVID-19 Мескина назвала воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты. Врач подчеркнула, что названные последствия могут появиться во время прогрессирования постковидного синдрома, поэтому имеет смысл пройти дополнительные обследования даже при отсутствии жалоб на здоровье.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал, что косметические процедуры после коронавируса следует отложить. Он рекомендовал переболевшим COVID-19 отложить поход к косметологу минимум на месяц. По его словам, ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий воздействуют на микроциркуляцию крови, поэтому следует подождать и сделать анализы накануне. Врач предупредил, что ботокс и лазерные процедуры на лице могут спровоцировать тромбоз головного мозга.

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Марина Совина
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