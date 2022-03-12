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В России полностью спишут возникшие из-за санкций неустойки по госконтрактам

Минфин РФ заявил, что заказчики спишут неустойки по госконтрактам, возникшие из-за санкций

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Министерство финансов России заявило, что заказчики полностью спишут неустойки поставщикам по госконтрактам, возникшие из-за санкций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее положение содержится в постановлении №340 от 10 марта 2022 года, разработанном Минфином и принятом правительством.

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«Документ позволит участникам госзакупок нивелировать последствия ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств», — пояснили в ведомстве.

В Минфине добавили, что аналогичные правила списания неустоек использовались в 2020 году, когда ряд контрактов не был исполнен из-за распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что на проект плана правительства по поддержке экономики России предполагается выделить более триллиона рублей. Большей частью средства хотят направить на соцподдержку (496 миллиардов рублей), в том числе стимулирование рынка труда, транспорт (275 миллиардов рублей) и ЖКХ (99,8 миллиарда рублей).

Марина Совина
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