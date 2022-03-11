На поддержку российской экономики запланировали выделить более триллиона рублей

«Известия»: общее финансирование мер поддержки экономики России составит триллион рублей

На первоочередные меры по поддержке экономики России запланировано выделить более триллиона рублей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на проект плана правительства.

По данным газеты, общее финансирование мер поддержки составит не менее 1,042 триллиона рублей. При этом финансирование ряд инициатив еще уточняется. Также отметается, что больше всего средств из федерального бюджета будет выделено на соцподдержку (496 миллиардов рублей), в том числе стимулирование рынка труда, транспорт (275 миллиардов рублей) и ЖКХ (99,8 миллиарда рублей).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Согласно документу, правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента, а также фиксированной выплаты к пенсиям в течение этого года. Кроме того, прописываются особенности установления в стране величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ).

