Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, у правительства появляется возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение этого года. Кроме того, прописываются особенности установления в стране величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Закон упрощает процедуру закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий в России. Также вводятся особые правила регистрации лекарств. Правительства России получает право оперативно корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности.

Кроме того, правительство будет корректировать правила приема в российские вузы для граждан, которым пришлось прервать обучение за рубежом.

Поддержка бизнеса

Законопроект допускает введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024-го. В тексте документа также приводится, что для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму, организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове представительство или филиал.

Также в документе говорится и об особенностях применения законодательства о хозяйственных обществах, включая нормы о расчете стоимости чистых активов в 2022 году, законодательства о кредитах и займах. правительству России дается право отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации, от некоторых положений законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности.

Кроме того, было объявлено о введении новых кредитных каникул. Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов.

Льготное кредитование бизнеса

6 марта правительством России было выделено свыше шести миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса. Средства направят банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году.

За счет этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году Правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что по итогам 2021 года в стране было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил около 150 миллиардов рублей.

Поддержка семей с детьми

8 марта российский лидер предложил установить новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом.

Путин отметил, что данная мера начнет действовать 1 апреля, а первые выплаты семьи смогут получить уже в мае. Политик подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семей, и назвал эту цель приоритетной.

По его словам, в стране уже есть ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, поддержка оказывается родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет в одиночку.

Также ранее Путин пообещал, что в ближайшее время будут объявлены новые шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей с момента беременности до достижения детьми совершеннолетия.

У нас стоит задача выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки будущих мам и всех детей до 18 лет Владимир Путин Президент России

Возможная отмена маркировки товаров

4 марта правительство России решило изучить возможность отмены маркировки товаров, сообщили источники в различных областях потребительского рынка.

С инициативой выступил Минпромторг при поддержке первого вице-премьера Андрея Белоусова. Предложение рассматривается как мера поддержки бизнеса в условиях антироссийских санкций. В России допускается реализация этой инициативы, однако финальное решение еще не принято.

По предварительным данным, предложение будет рассмотрено до 15 марта. В документе предлагается приостановить действия обязанностей по маркировке отдельных видов продукции.

Также предлагается возможность введения моратория на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке.