Кабмин выделил деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса

Российское правительство выделило свыше 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что власти продолжают реализацию мер поддержки экономики России. Эти деньги будут направлены банкам, предоставившим бизнесу льготные займы в 2021 году.

«За счет этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году», — говорится в сообщении.

Мишустин анонсировал решение о выделении средств на правительственном заседании в среду, 2 марта. Глава кабмина подчеркнул, что по итогам 2021 года в России выдали более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил около 150 миллиардов рублей, добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Центробанк (ЦБ) и правительство России разработали антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Программы предполагают предоставление бизнесу оборотных кредитов сроком до одного года, а также инвестиционных кредитов на срок до трех лет.