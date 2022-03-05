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Российскому бизнесу предоставят льготные кредиты

ЦБ и правительство разработали программы льготных кредитов для малого и среднего бизнеса

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Центробанк (ЦБ) и Правительство России разработали антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Программы предполагают предоставление бизнесу оборотных кредитов сроком до одного года, а также инвестиционных кредитов на срок до трех лет. На программы выделен лимит в размере 500 миллиардов рублей, а общая сумма поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 миллиардов рублей, отметили в Центробанке.

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В частности, до конца 2022 года малые предприятия смогут получить льготный кредит или рефинансировать ранее полученный по ставке, не превышающей 15 процентов годовых, а средние предприятия — не выше 13,5 процента. Общий лимит программы составляет 340 миллиардов рублей.

Кроме того, будут предоставляться инвестиционные кредиты по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с «Корпорацией "МСП"». Ставки по ней также не превысят 15 процентов для малых и 13,5 процента для средних предприятий. Лимит программы составляет 335 миллиардов рублей.

В пятницу, 4 марта, Госдума приняла закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения. В него входит в том числе мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в текущем году. Также упрощается получение статуса участника свободной экономической зоны в Крыму: организация за его пределами должна иметь филиал или представительство на полуострове.

Также Госдума одобрила предложение о кредитных каникулах как для граждан, так и для малого и среднего бизнеса. Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов, сам заемщик уже не находится на каникулах, а взятый кредит не больше установленного правительством уровня.

Марина Совина
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