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Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Президент РФ Путин пообещал объявить новые шаги по созданию единой системы поддержки семей

Фото: Depositphotos

Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. Его слова в субботу, 5 марта, приводит «Интерфакс».

Глава государства пообещал, что в ближайшее время будут объявлены новые шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей с момента беременности до достижения детьми совершеннолетия.

«У нас стоит задача выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки будущих мам и всех детей до 18 лет», — уточнил он. Путин отметил, что обсуждал эту работу с российским правительством утром в субботу, 5 марта.

Ранее в январе вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что важно создавать возможности для проживания молодых семей. Она полагает, что это можно делать на базе общежитий, оборудовав семейные комнаты, а в кампусах вузов — семейные общежития.

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Евгения Куликова
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