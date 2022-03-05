Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. Его слова в субботу, 5 марта, приводит «Интерфакс».

Глава государства пообещал, что в ближайшее время будут объявлены новые шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей с момента беременности до достижения детьми совершеннолетия.

«У нас стоит задача выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки будущих мам и всех детей до 18 лет», — уточнил он. Путин отметил, что обсуждал эту работу с российским правительством утром в субботу, 5 марта.

Ранее в январе вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что важно создавать возможности для проживания молодых семей. Она полагает, что это можно делать на базе общежитий, оборудовав семейные комнаты, а в кампусах вузов — семейные общежития.

