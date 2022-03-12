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Россиян предупредили об опасности переохлаждения ног

Отоларинголог Зайцев заявил, что переохлаждение ног грозит риносинуситом и тонзиллитом

Фото: Pixabay

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что если у россиян промокли и переохладились ноги, то риск развития двух болезней обостряется. Об этом он сообщил в интервью Ura.ru.

Медик объяснил, когда люди раньше времени меняют зимнюю обувь на кроссовки или демисезонную обувь с тонкой подошвой, то стопы и щиколотки переохлаждаются. Это грозит воспалением носа и носоглотки, предупредил он. Кроме того, на здоровье влияет и время нахождения на улице: например, прогулку длиной в 20 минут или час «никто не выдержит». Зайцев раскрыл опасность переохлаждения ног.

«Ноги надо держать в тепле, носить длинные штаны, носки. Это важно. В противном случае человек нарывается на проблему риносинусита, у кого хронический тонзиллит — он обостряется и это требует лечения», — объяснил врач.

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В свою очередь гнеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа при промокании ног посоветовала набрать в таз воды температурой до 37-37.2 градуса и прогреть конечности в течение 15 минут. После чего их следует вытереть сухим полотенцем, надеть теплые носки и лечь в постель.

«Надо отлежаться. Тогда, скорее всего, не будет никаких последствий. Если запершило горло нужно начать полоскать солевым раствором», — рекомендовала Лапа. Она также призвала россиян одеваться по погоде и носить непромокаемую обувь.

Ранее Зайцев предупредил об изменениях вкуса при сильной тревоге. По его словам, у излишне волнующихся людей начинает жечь язык.

Марина Совина
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