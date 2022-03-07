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Врач предупредил об изменениях вкуса при сильной тревоге

Отоларинголог Зайцев заявил об изменениях вкусовых ощущений при повышенной тревожности

Фото: Pixabay

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik заявил, что сильное чувство тревоги отражается не только на психологическом состоянии человека, но и на его вкусовых рецепторах.

Врач объяснил, что на языке располагаются группы сосочков, отвечающие за вкусовую чувствительность. Когда некоторые из них начинают «хандрить», то это приводит к изменениям вкусовых ощущений. Специалист предупредил, что психосоматика «абсолютно точно бьет» по рецепторам вкуса, особенно при повышенной тревожности.

«У людей, которые излишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь язык. Жжение — это прямой фактор того, что слизистая реагирует на эмоциональное состояние, и происходит вкусовая инверсия — изменение вкусовых ощущений. Вкусовая чувствительность может снизиться, то есть человек не будет так остро воспринимать вкусы, либо человек будет ощущать вкусы по-другому. Например, вкус огурца будет ощущаться с добавками яблока», — объяснил эксперт.

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Восприятие вкуса также меняют курение, употребление алкоголя и пристрастие к фастфуду и газированным напиткам. Если ощущения обновляются из-за еды или питья, а после восстанавливаются, то Зайцев призвал обратиться за помощью к отоларингологу. Инверсия вкусов указывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, сахарный диабет и даже «предраковое состояние».

Ранее врач Роспотребнадзора Наталья Пшеничная раскрыла особенности потери обоняния и вкуса при COVID-19. По ее мнению, такие изменения чаще наблюдаются у женщин и сохраняются около восьми дней.

Марина Совина
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