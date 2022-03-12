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В Oriflame рассказали о будущем компании в России

Oriflame заявила о планах остаться в России и поддержать консультантов по косметике

Фото: Anna Ringstrom / Reuters

Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame остается в России. О планах компании продолжить продажи на территории Российской Федерации сообщает ТАСС.

Как пишет агентство со ссылкой на шведскую финансово-экономическую газету Dagens Industri, в компании заявили о намерении «поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики».

У Oriflame в России есть завод и миллионы реселлеров — «консультантов по косметике».

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил, что закрывает оставшийся бизнес на территории России. Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России.

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Алиса Дмитриева
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