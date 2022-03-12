Дипломат ответил на слова Байдена об «уничтожении» экономики России санкциями

Дипломат Полянский заявил, что санкции Запада приведут к усилению самодостаточности РФ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в Twitter, что санкции Запада приведут к усилению самодостаточности государства, в то время как для американских и европейских компаний это будет означать потерю российского рынка.

Таким образом дипломат ответил на слова президента США Джо Байдена, что рестрикции способны «уничтожить» экономику России.

«Россия преодолеет это беспокойство и разовьет большее число навыков самодостаточности, а компании США и ЕС просто потеряют наш рынок. Продолжайте стрелять себе в ноги», — подчеркнул Полянский.

Ранее президент США заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в стране может быть связана с санкциями против России. «Как я и говорил с самого начала, разрушительные санкции в ответ на неспровоцированную войну [президента России Владимира] Путина скажутся и на нас. Но американцы должны знать: последствия наших действий для Путина и его приближенных немного более деструктивны, чем те, с которыми сталкиваемся мы», — отметил Байден.