Байден связал рекордную инфляцию в США с санкциями против России

Президент Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями против России

Рекордная за 40 лет инфляция в США может быть связна с санкциями против России. Такую причину назвал американский президент Джо Байден, сообщает Белый дом.

«Как я и говорил с самого начала, разрушительные санкции в ответ на неспровоцированную войну Путина скажутся и на нас. Но американцы должны знать: последствия наших действий для Путина и его приближенных немного более деструктивны, чем те, с которыми сталкиваемся мы», — заявил Байден.

При этом американский лидер добавил, что Россия платит большую цену за санкции, введенные против нее.

Ранее глава Федерального резервного банка Сент-Луиса (входит в Федеральную резервную систему, ФРС) и член совета директоров ФРС Джеймс Баллард предупредил США о возможной потере контроля над темпами роста цен.

Кроме того, как пишет CNN со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании RSM, обострение ситуации вокруг Украины грозит США ростом инфляции более чем на 10 процентов в годовом выражении впервые с 1981 года.