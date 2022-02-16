Экономике США предсказали проблемы из-за Украины

Обострение ситуации вокруг Украины грозит США ростом инфляции более чем на 10 процентов в годовом выражении впервые с 1981 года. Об этом пишет CNN со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании RSM.

«Мы говорим о настоящем краткосрочном шоке», — сказал главный экономист RSM Джо Брусуэлас, предсказывая экономике проблемы. Из-за напряженности вокруг Украины цены на нефть могут взлететь до 120 долларов за баррель, отмечают эксперты.

По оценкам Брусуэласа, повышение цен на нефть примерно на 20 процентов (до 110 долларов) поднимет потребительские цены на 2,8 процентных пункта в течение следующих 12 месяцев. Тогда ВВП сократится менее чем на один процентный пункт в следующем году.

Всплеск инфляции, вероятно, снова заставит Федеральную резервную систему усилить борьбу с ценами путем значительного повышения процентных ставок, отмечает экономист.

Ранее стало известно, что рост цен в США побил 40-летний рекорд. Он достиг 7,5 процента. На месячном уровне показатель составил 0,6 процента, подорожали еда и электричество.