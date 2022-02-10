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Рост цен в США побил 40-летний рекорд

Годовая инфляция в США достигла рекордных 7,5 процента в январе

Фото: Cheney Orr / Reuters

Потребительские цены в США резко выросли в январе, превысив прогнозы аналитиков. Годовая инфляция побила 40-летний рекорд, усилив давление на Федеральную резервную систему (ФРС), которая может теперь пойти на ужесточение политики, пишет Bloomberg.

Темпы роста цен достигли 7,5 процента, свидетельствуют данные министерства труда страны. На месячном уровне показатель составил 0,6 процента, подорожали еда и электричество. Рост цен отрицательно сказывается на перспективах восстановления американской экономики и самих гражданах, сводя на нет рост доходов.

Цены растут до рекордных показателей по всему миру. Так, в еврозоне в январе зафиксировали инфляцию в 5,1 процента, высокому уровню способствовал энергетический кризис с подорожанием энергии почти на 29 процентов. Регион в конце 2021 года столкнулся также с рекордным подорожанием газа, цена достигала 2200 долларов за тысячу кубометров.

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В России в январе инфляция в годовом выражении достигла 8,73 процента. Как отмечают в Минэкономразвития, основной вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. По утверждению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, цены в России растут в первую очередь из-за общемировых тенденций.

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Платон Щукин
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