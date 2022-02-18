США предупредили о потере контроля над ростом цен

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса (входит в Федеральную резервную систему, ФРС) и член совета директоров ФРС Джеймс Баллард предупредил США о возможной потере контроля над темпами роста цен. Его слова приводит CNBC.

По мнению Балларда, на данный момент США как никогда прежде рискуют потерять контроль над инфляцией. Финансовым властям необходимо предотвратить такой сценарий и не допустить еще большего роста цен в стране, настаивает член руководства ФРС.

Баллард известен своими призывами к немедленному повышению базовой ставки ФРС, которая с весны 2020 года находится на уровне 0-0,25 процента годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл прогнозировал скорое ужесточение денежно-кредитной политики, однако совет директоров ФРС, в который входит Баллард, пока не приступил к нему.

По мнению финансиста, промедление при повышении ставки чревато тем, что 2022-й станет вторым годом подряд, когда рост цен в стране будет намного превышать целевой уровень ФРС в два процента.

Масштабные вливания бюджетных средств и эмиссия в рамках программы количественного смягчения ФРС в условиях борьбы с пандемией коронавируса привели к росту инфляции до рекордного за последние 40 лет уровня. В январе она составила 7,5 процента в годовом выражении.

