Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США предупредили о потере контроля над ростом цен

Глава Федерального банка Сент-Луиса Джеймс Баллард предупредил о новом росте цен в США

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса (входит в Федеральную резервную систему, ФРС) и член совета директоров ФРС Джеймс Баллард предупредил США о возможной потере контроля над темпами роста цен. Его слова приводит CNBC.

По мнению Балларда, на данный момент США как никогда прежде рискуют потерять контроль над инфляцией. Финансовым властям необходимо предотвратить такой сценарий и не допустить еще большего роста цен в стране, настаивает член руководства ФРС.

Материалы по теме:
«Пришедшие на рынок не уйдут с него просто так» Топ-менеджер Московской биржи — о внезапной любви россиян к торгам
«Пришедшие на рынок не уйдут с него просто так»Топ-менеджер Московской биржи — о внезапной любви россиян к торгам
9 февраля
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
24 января

Баллард известен своими призывами к немедленному повышению базовой ставки ФРС, которая с весны 2020 года находится на уровне 0-0,25 процента годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл прогнозировал скорое ужесточение денежно-кредитной политики, однако совет директоров ФРС, в который входит Баллард, пока не приступил к нему.

По мнению финансиста, промедление при повышении ставки чревато тем, что 2022-й станет вторым годом подряд, когда рост цен в стране будет намного превышать целевой уровень ФРС в два процента.

Масштабные вливания бюджетных средств и эмиссия в рамках программы количественного смягчения ФРС в условиях борьбы с пандемией коронавируса привели к росту инфляции до рекордного за последние 40 лет уровня. В январе она составила 7,5 процента в годовом выражении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Луганске назвали причину двух прогремевших взрывов
В США предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Байдена
ВОЗ заявила о возможности появления более опасного штамма коронавируса
Силовики в Луганске заявили о по меньшей мере трех взрывах газопровода за ночь
Опубликовано видео с места второго взрыва в Луганске
Сосулька с крыши пробила голову женщине в Подмосковье
Ростовская область получила миллиарды рублей на помощь беженцам из Донбасса
США предупредили о потере контроля над ростом цен
Глава «Нафтогаза» заявил о непричастности Украины ко взрыву в Луганске
НАТО повысит уровень готовности тысяч солдат альянса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.