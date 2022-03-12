В голову кандидата в президенты Франции бросили яйцо

Отец ребенка-инвалида бросил яйцо в голову кандидата в президенты Франции Земмура

В голову кандидата в президенты Франции Эрика Земмура бросили яйцо во время поездки в коммуну Муассак на юго-западе Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в субботу, 12 марта, возле здания мэрии коммуны, когда политик выходил из автомобиля. Известно, что яйцо бросил отец ребенка-инвалида, точной информации о его мотивах нет.

Президентские выборы пройдут во Франции в два тура — 10 и 24 апреля. В понедельник, 7 марта, Конституционный совет зарегистрировал двенадцать кандидатов для участия в президентском марафоне, в том числе действующего главу государства Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор Франции от партии «Республиканцы», старший советник консалтинговой компании APCO Worldwide Жан Бизе оценил шансы действующего президента переизбраться на второй срок. Как объяснил Бизе, события на Украине создали так называемый «эффект флага», когда «в тяжелые времена люди объединяются вокруг лидера и флага страны».