Оценены шансы Макрона переизбраться на второй срок

Бывший сенатор Франции от партии «Республиканцы», старший советник консалтинговой компании APCO Worldwide Жан Бизе в беседе с «Известиями» оценил шансы действующего президента Эммануэля Макрона переизбраться на второй срок по итогам предстоящих в апреле выборов главы государства.

Как объяснил Бизе, события на Украине создали так называемый «эффект флага», когда «в тяжелые времена люди объединяются вокруг лидера и флага страны». «Если не произойдет никаких драматических поворотов, Эммануэль Макрон будет переизбран — так думают 8 из 10 французов, и я первый среди них», — считает он. По мнению экс-сенатора, основные дебаты пройдут между Макроном и лидером ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, уступившей Макрону на прошлых выборах.

Вместе с тем Бизе констатирует, что французское общество сейчас в большой растерянности, свое недовольство оно выражает, выходя на улицы. В этой связи он допустил, что после выборов Макрон рискует столкнуться с куда более масштабным народным негодованием, чем то, каким были, например, «желтые жилеты».

Гражданин Франции IT-специалист Жульян в беседе с изданием выразил мнение, что позиции Макрона укрепил именно украинский сюжет. «Другим вопросам уделяется гораздо меньше времени, и это дает Эммануэлю Макрону преимущество по сравнению с другими кандидатами», — отметил он.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов с беседе с «Лентой.ру» заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона выдвинуть на второй срок свою кандидатуру на выборах главы государства было предсказуемым. У него есть шансы на победу, но для этого может понадобиться два тура, считает он.

Французский лидер заявил о желании участвовать в предвыборной гонке 3 марта, его обращение транслировали местные СМИ. По данным соцопросов, результаты которых публиковала французская пресса, Макрон лидирует среди претендентов на пост главы государства. Следом за ним идут лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, с которой он боролся во втором туре выборов в 2017 году, и кандидат от движения «Реконкиста» Эрик Земмур.

Выборы президента во Франции пройдут весной 2022 года. Первый этап намечен на 10 апреля, второй запланирован на 24-е число.