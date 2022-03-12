Санкции против России раскололи Европу
Обозреватель издания Spiegel Маркус Беккер заявил, что чем дольше сохраняются санкции против России, тем более заметнее раскалывается Европа.
Так, по словам автора, прошедший на днях саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов, однако выяснилось, что представители Евросоюза не смогли договориться о новых антироссийских санкциях и прийти к консенсусу относительно приема в организацию Украины.
«Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — считает журналист.
11 марта главы государств Европейского союза опубликовали совместное заявление, в котором говорится о принадлежности Украины к «европейской семье» и стремлении продолжать укреплять связи с украинским государством. Также отмечается, что страны Евросоюза намерены помочь в восстановлении демократической Украины после разрешения кризисной ситуации.