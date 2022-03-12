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Санкции против России раскололи Европу

Обозреватель Spiegel считает, что антироссийские санкции из-за Украины раскалывают Европу

Фото: Pixabay

Обозреватель издания Spiegel Маркус Беккер заявил, что чем дольше сохраняются санкции против России, тем более заметнее раскалывается Европа.

Так, по словам автора, прошедший на днях саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов, однако выяснилось, что представители Евросоюза не смогли договориться о новых антироссийских санкциях и прийти к консенсусу относительно приема в организацию Украины.

«Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — считает журналист.

11 марта главы государств Европейского союза опубликовали совместное заявление, в котором говорится о принадлежности Украины к «европейской семье» и стремлении продолжать укреплять связи с украинским государством. Также отмечается, что страны Евросоюза намерены помочь в восстановлении демократической Украины после разрешения кризисной ситуации.

Марина Совина
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